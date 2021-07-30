В Сатке привлекут к ответственности родителей школьниц, пожаривших сосиски на Вечном огне

В Сатке оштрафуют родителей девочек, которые в сквере Славы пожарили сосиски на мемориале "Вечный огонь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В отношении родителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию). Им грозит штраф в размере до 500 рублей.

Также школьницы поставлены на профилактический учет.

Напомним, инцидент произошел 27 июля. Три девочки пожарили сосиски на мемориале "Вечный огонь" в сквере Славы. Фотографию школьниц опубликовали в соцсетях.