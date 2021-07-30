Несколько отелей и вилл эвакуировали в Бодруме и Мармарисе из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Турции объявлено об эвакуации туристов из некоторых отелей.

В частности, эвакуировали гостей двух отелей и четырех вилл на курорте Мармарис, сообщил телеканал CNN Turk.

Пожар возник в лесном массиве района Армуталан в трех километрах от Мармариса. Огонь оказался в 100 метрах от жилых домов и гостиниц.

Кроме того, одну из гостиниц в Бодруме эвакуировали из-за лесных пожаров. По данным турецких властей, эвакуированы жители 600 жилых домов, сообщает Regnum.

В настоящее время бушуют двадцать пожаров в семи провинциях Турции. Огонь уничтожил десятки домов. Число погибших увеличилось до четырех человек. Также из-за лесных пожаров пострадали 183 человек.

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что вопрос об эвакуации туристов из Турции в связи с сильными лесными пожарами не стоит. Основные туристические объекты находятся вне зоны пожара. Информация о пострадавших россиянах не поступала.