В Тюменском районе неизвестные огородили речку Ушаковка деревянными заборами

В Тюменском районе неизвестные оккупировали речку Ушаковка. Об этом в соцсетях сообщают жители Ушакова, передает корреспондент Накануне.RU.

По их словам, вдоль берега по обе стороны реки Ушаковки были воздвигнуты деревянные заборы. Теперь люди не могут пройти к реке - все перегорожено.

"Это не первая подобная история. Владельцы участков в "Ушаково-4" и "Канады" еще зимой обратили внимание на то, что вдоль реки Ушаковки ведется спил деревьев и тоже установлены деревянные заборы, ограничивающие проход в лес и подход к воде. Жители возмущены ситуацией, ведь на кону стоит экологическое и досуговое благополучие территории деревни. "Мы только что отстояли право на чистую реку и вот, снова здорово. Кто выделил участки в лесу, да еще и в непосредственной близости к воде?", — таков общий запрос и настроение в отношении этих участков. Ситуация с участками в лесу, граничащими с "Ушакова-4", относится к судебному делу бывшего главы Переваловского МО. Согласно тексту приговора, суд зафиксировал, что они выделены и зарегистрированы по поддельным документам. Однако, после обвинительного приговора, дальнейшей судьбой этих участков никто не занимался, - говорится в сообщении в группе "Наш Столичный | Тюменский район" социальной сети "ВКонтакте".

Получить оперативный комментарий от администрации Тюменского района не удалось. Направлен запрос.

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