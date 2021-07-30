В Ханты-Мансийске две школьницы отправлены под арест из-за подозрений в торговле наркотиками

В Ханты-Мансийске 16- и 17-летним девочкам вменяют торговлю наркотиками, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, две девочки-подростка, желая подзаработать, купили зелье для бесконтактного сбыта. 17 июля во время закладки "товара" они попались полиции и были переданы сотрудникам СК.

Во время обыска у подозреваемых обнаружено и изъято по 18 свертков, готовых к сбыту. В тайниках обнаружено ещё пять свёртков с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Девочки отправлены под домашний арест.