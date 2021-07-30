В депздраве Москвы заявили, что золотистый стафилококк не может быть реакцией на вакцину

В департаменте здравоохранения города Москвы в ответ на публикацию о москвичке, которая после введения первого компонента против коронавируса стала жаловаться на различные болезненные состояния, заверили, что противопоказаний к прививке у нее не было. Как сообщили Накануне.RU в депздраве, в данный момент пациентка проходит лечение от золотистого стафилококка.

Высыпания у девушки появились после прививки, но врачи уверены, что это никак не связано с вакциной: "Золотистый стафилококк не является осложнением после вакцинации. Причинами возникновения данного заболевания могут являться различные факторы, в том числе контакт с больным или носителем инфекции".

Напомним, что 28-летняя москвичка обратилась в нашу редакцию с жалобами на то, что ей не дали медотвода от прививки, хотя в анамнезе у нее были аллергические реакции. В прививочном пункте, после осмотра терапевта, ей поставили вакцину. Несмотря на то, что после прививки у девушки появились нежелательные реакции, медотвода от других вакцин ей, по ее словам, не давали, она беспокоилась, что станет инвалидом. В депздраве сообщили, что решение о медотводе пациентки будет приниматься после проведения всех необходимых исследований, ориентировочно, через 1,5-2 недели.

Врачи изначально направляли пациентку в неврологию, так как находили ее состояние здоровье удовлетворительным и из большого списка недомоганий нашли только стафилококк, от которого начали лечить. В заключении терапевт писал, что пациентка "ажиотирована и плаксива", но от госпитализации в неврологию женщина отказалась по причине того, что она аллергик. Теперь в депздраве также сообщили: "Главным врачом при личном общении 27.07.2021 пациентке были даны все необходимые разъяснения, с планом обследования пациентка согласна".