В Екатеринбурге судят главаря банды, распространявшей "синтетику" в России и Белоруссии

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о распространении синтетических наркотиков. Зелье сбывали на территории двух стран.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, на скамье подсудимых оказался мужчина, который, как полагает следствие, руководил участниками организованной им преступной группы. В 2016-2017 годах злоумышленники распространяли "синтетику" на территории России и Белоруссии через сеть интернет-магазинов. Наркотики сбывались через тайники, а оплата проводилась с использованием различных платежных систем.

Главарь долгое время находился в международном розыске. Сразу после задержания суд отправил его под стражу.

Расследование проводил Следственный департамент МВД России, сейчас дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. При этом сам обвиняемый выразил желание о рассмотрении его уголовного дела с участием присяжных заседателей.

Как отметили в Генпрокуратуре, трое соучастников уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. Расследование дел остальных членов банды продолжается.