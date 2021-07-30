В Екатеринбурге будут судить бизнесмена из Питера, "заказавшего" своего конкурента

В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело в отношении бизнесмена 1973 г.р. по факту организации убийства по найму бывшего партнера по бизнесу. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, с февраля по июнь 2007 г. обвиняемый, который ранее носил другую фамилию, являясь директором коммерческой компании решил организовать убийство своего знакомого и конкурента - гендиректора другой организации, который проживает в Вологде. "Цель заказа" нанес вред интересам бизнесмена в сфере аренды купли-продажи и строительства недвижимости, в том числе на территории Вологодской области.

В уральскую столицу бизнесмен изначально прилетел из Санкт-Петербурга по служебной деятельности 17 июня того же года. Однако позже, через директора екатеринбургского филиала вышел на мужчину, который и согласился убить конкурента заказчика за вознаграждение в размере 1,2 млн руб. Он же и подыскал исполнителей заказа, коими оказались его брат и знакомый. Позже мужчина привез "киллеров" на вокзал, вручив им данные о потерпевшем. Однако по прибытию на место преступления в Вологду, исполнители созвонились со своей жертвой и сообщили ему о намерениях бывшего партнера по бизнесу.

Впоследствии 13 июля 2007 г. при передаче денежных средств за убийство исполнителям мужчина (брат исполнителя) был задержан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже в июле 2020 г. было установлено, что обвиняемый имел паспорт другого государства и носил другую фамилию. В результате проверки дактилоскопических карт на имя двух лиц установлено, что отпечатки пальцев на них принадлежали одному человеку.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму) и передала материалы в суд для рассмотрения по существу.