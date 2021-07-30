"Это показуха": Ветеран войны отказалась брать у Жириновского тысячу рублей

Ветеран войны отказалась брать у лидера ЛДПР Владимира Жириновского тысячу рублей, заявив, обвинив его в показушничестве. Видео с фрагментом разговора появился в Сети.

В подмосковной Истре у политика состоялся разговор с пенсионеркой, которая продавала ягоды.

Бабушка обвинила власть в том, что "все продали, не оставили ни одного предприятия". Также она сообщила, что она ветеран войны, но ей сейчас "нет места". "До чего же мы дожили, одна спекуляция", - причитала старушка.

Жириновский в ответ переложил всю ответственность на коммунистов, которые "сначала построили страну, а потом разрушили".

Лидер ЛДПР предложил пожилой женщине тысячу рублей в качестве материальной поддержки. Однако пенсионерка наотрез отказалась: "Не нужна она мне, это показуха". Жириновский, не смутившись, пообещал "помогать".