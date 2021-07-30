Пловец Рылов выиграл 200-метровку на спине, став двукратным олимпийским чемпионом Токио

Пловец Евгений Рылов выиграл дистанцию 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.

В финале российский спортсмен, показав результат 1 минута 53,27 секунды, обновил олимпийский рекорд, превзойдя его на 14 сотых.

Серебряная награда досталась представителю США Райану Мёрфи (отставание - 0,88 секунды), третье место - у пловца из Великобритании Люка Гринбэнка (+1,45).

Пересмотри победный финиш Рылова еще раз 😍



Потрясающее плавание Жени + эмоции Губерниева = заряд отличного настроения на весь день 🔥 pic.twitter.com/u5HuIDncNl — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

Рылов недоволен собой даже после такого феноменального (и победного) заплыва 😲



Женя точно особенный 🥰 pic.twitter.com/FMa6tL5K1X — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

Добавим, что ранее 24-летний Рылов одержал победу на ОИ в Токио на стометровой дистанции на спине, а также в составе сборной России завоевал "серебро" в эстафете 4х200 метров вольным стилем.