Пловец Рылов выиграл 200-метровку на спине, став двукратным олимпийским чемпионом Токио
Пловец Евгений Рылов выиграл дистанцию 200 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.
В финале российский спортсмен, показав результат 1 минута 53,27 секунды, обновил олимпийский рекорд, превзойдя его на 14 сотых.
Серебряная награда досталась представителю США Райану Мёрфи (отставание - 0,88 секунды), третье место - у пловца из Великобритании Люка Гринбэнка (+1,45).
Пересмотри победный финиш Рылова еще раз 😍— Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021
Потрясающее плавание Жени + эмоции Губерниева = заряд отличного настроения на весь день 🔥 pic.twitter.com/u5HuIDncNl
Рылов недоволен собой даже после такого феноменального (и победного) заплыва 😲— Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021
Женя точно особенный 🥰 pic.twitter.com/FMa6tL5K1X
Добавим, что ранее 24-летний Рылов одержал победу на ОИ в Токио на стометровой дистанции на спине, а также в составе сборной России завоевал "серебро" в эстафете 4х200 метров вольным стилем.
Чайковский снова играет в Токио в честь Евгения Рылова 🎼— Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021
Два золота из двух возможных в плавании на спине. Женя, браво 👏👏👏 pic.twitter.com/aYzWHaD9UM