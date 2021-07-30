30 Июля 2021
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Экономика В России
терминал мобильный телефон бесконтактные платежи Apple Pay iPhone (2017) | Фото:apple.com

СМИ: В России под угрозой запрета оказалась работа платежного сервиса Samsung Pay

Решение арбитражного суда Москвы поставило под угрозу в России сервиса Samsung Pay. Доля платежной системы на российском рынке составляет 17%.

Речь идет о патентном споре, пишет "Коммерсант". Швейцарская компания подала иск к корейскому производителю и его российской "дочке" за использование патента на систему электронных платежей без согласия правообладателя. Суд претензии поддержал.

Решение суда фактически запрещает работу сервиса Samsung Pay в России и ввоз в страну устройств с его поддержкой. У ответчика есть 30 дней на обжалование решения суда, иначе оно вступит в силу.

Юристы считают, что сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора, поскольку их технологии обладают признаками, схожими с теми, что указаны в патенте. У Google Pay сейчас доля на российском рынке в 32%, у Apple Pay — 30%.

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Теги: платежный сервис, патентный спор, арбитраж, Samsung Pay



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