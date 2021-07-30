Замминистра строительства Челябинской области продлили арест

Центральный районный суд продлил срок ареста первому заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину, обвиняемому в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

С ходатайством о продлении срока заключения под стражей ходатайствовал следователь. Обвиняемый и его защитники просили избрать иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Срок содержания под стражей продлен до 3 октября.

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района.