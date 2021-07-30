30 Июля 2021
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Экономика В России
ФНС, федеральная налоговая служба (2018) | Фото: nakanune.ru

СМИ: налоговики могут получить право блокировать имущество бизнеса в оперативном режиме

Министерство финансов России и Федеральная налоговая служба дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Налоговики могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке. В настоящее время это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.

Признаки возможного ухода от налогов "будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу". В настоящее время с момента старта налоговой проверки "уклонисты" успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться.

Инициатива должна исправить данную недоработку, пишут "Ведомости".

Тем временем, вывод активов из компаний, заподозренных ФНС России в неуплате налогов, может существенно усложниться. В настоящее время Минфин обсуждает с бизнесом проект закона, согласно которому, налоговая служба может получить право предварительных обеспечительных мер — ареста и запрета обременений последовательно недвижимости, движимого, иного имущества в компании или ИП, где начата выездная налоговая проверка, пишет Коммерсант.

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Теги: бизнес, налоги



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