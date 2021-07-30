Названа средняя стоимость тура в Египет

Стоимость туров на курорты Египта в среднем начинается от 70 тыс. и доходит до 120 тыс. руб.

Как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, речь идее об отелях 3-5 звезд по системе "все включено". Стоимость рассчитана на двоих, в нее входит перелет.

По словам Горина, в настоящее время спрос на отдых в Египте высокий, он будет возрастать в период наступления прохладной погоды в Средиземноморье, сообщает телеканал "Дождь".

Напомним, авиакомпания Россия (входит в группу "Аэрофлот") получила разрешение Росавиации совершать рейсы на курорты Египта. Перевозчик готов начать полеты с 9 августа.