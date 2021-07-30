Собянин: Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом

Московский мэр Сергей Собянин посоветовал жителям мегаполиса вакцинироваться от коронавируса, несмотря на то, что пик заболеваемости уже пройден.

Число заболеваний от пиковых значений уменьшилось в три раза, что позволило вдвое сократить количество коек для больных COVID-19 пациентов.

"В любом случае нужно быть осторожными и продолжать вакцинирование, особенно пожилых граждан, все равно ковид никуда не денется, и опасность существует",— сказал глава города в интервью телеканалу "Россия-1".

Ранее все городские пункты вакцинации Москвы стали переводить повторную иммунизацию от коронавируса. Горожане смогут ревакцинироваться однокомпонентным "Спутником Лайт" или двухкомпонентным "Спутником V".

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