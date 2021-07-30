30 Июля 2021
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Общество В России
Лия Ахеджакова, мем, простите (2016) | Фото: showbiz-news.ru

Ахеджакова прокомментировала "травлю" "Современника"

Скандал и обвинения театра "Современник" в оскорблении ветеранов войны связан с теми, кто не хотел, чтобы главным режиссером театра стал Виктор Рыжаков.

Такое мнение высказала народная артистка России Лия Ахеджакова. "Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия", — заявила актриса, сообщает РБК.

Напомним, глава следственного комитета России Александр Бастыркин взял на личный контроль проверку информации об оскорблении ветеранов в спектакле московского театра "Современник" с Лией Ахеджаковой. Обратить внимание правоохранителей на спектакль просили также депутат Госдумы Виталий Милонов и Общественная организация "Офицеры России".

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Теги: Ахеджакова, театр, СКР



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