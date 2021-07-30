В Японии сообщили о высокой заразности лямбда-штамма коронавируса

Лямбда-штамм COVID-19, появившийся в Перу, более заразен и устойчив к иммунитету, чем другие разновидности коронавируса.

Это выяснили японские ученые. Эксперты сделали выводы на основе анализа данных о штаммах, распространяющихся в Перу, Аргентине и Чили, а также об их изменениях. По словам ученых, что вспышка COVID-19 в Чили, произошедшая после вакцинации жителей страны, могла быть вызвана повышенной устойчивостью лямбда-штамма, пишет "Коммерсант".

Новый штамм был выявлен в Чили, Перу, Аргентине и Эквадоре в конце 2020 года. Кроме того, по данным СМИ, случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса были зафиксированы также в Великобритании.