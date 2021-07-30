30 Июля 2021
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Экономика Центральный ФО Москва
Ограничения для заведений общепита (2021) | Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве из-за эпидемии коронавируса разорилось 20% рестораторов

Не все московские рестораны восстановились после начала пандемии COVID-19 и введенных властями ограничительных мер.

Как заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева, около 20% заведений общественного питания закрылись, или сменили собственника.

"То есть ресторан не закрылся, но бизнес разорился и перешел в руки другого предпринимателя", — отметила Минеева, передает РИА "Новости".

Как сообщалось, с 19 июля Москва отменила QR-коды для посещения общепита, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, за последние недели число госпитализируемых с коронавирусом в столице сократилось на треть, а вакцинация в регионе идет приемлемыми темпами.

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Теги: рестораны, общепит, локдаун, коронавирус



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