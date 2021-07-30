30 Июля 2021
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Происшествия За рубежом
Лесные пожары в Турции (2021) | Фото: Telegram / Mash

В результате лесных пожаров в Турции погибли четыре человека

Число погибших в результате природных пожаров на юге Турции увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщил в своем Twiiter министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. По его словам, еще один человек погиб в Мармарисе. Также из-за лесных пожаров пострадали 183 человек. В настоящее время бушуют двадцать пожаров в семи провинциях Турции. Огонь уничтожил десятки домов, сообщает РИА "Новости".

Ранее власти в Мармарисе приступили к эвакуации местных жителей и туристов из отелей из-за серьезных лесных пожаров.

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что вопрос об эвакуации туристов из Турции в связи с сильными лесными пожарами не стоит. Основные туристические объекты находятся вне зоны пожара. Информация о пострадавших россиянах не поступала.

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Теги: Турция, пожары, туризм



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