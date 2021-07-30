Дело о хищениях в Промсвязьбанке направлено в суд

Генпрокуратура России направила в Лефортовский районный суд Москвы уголовное дело о хищении из Промсвязьбанка более 87 млрд. руб.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве, среди фигурантов дела - Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова.

Промсвязьбанк был подконтролен братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Санация банка была начата ЦБ РФ в 2017 году. Позже финансовое учреждение перешло в собственность Росимущества, а Ананьевы СКР обвинил в хищении 87 млрд руб.

Братья Ананьевы находятся в международном розыске, уже год идет работа по подготовке их экстрадиции в Россию. Установлено имущество братьев и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., оно арестовано.

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