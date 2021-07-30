Американца Уилана поместили в штрафной изолятор

Гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, поместили в штрафной изолятор, так как он нарушил режим.

Такое заявление сделала его адвокат Ольга Карлова, сославшись на брата американца Дэвида. Речь идет о «некой незначительной провинности». Правозащитника отметила, что ей отказано в телефонном разговоре с Уиланом, а потому проверить данную информацию она не может, сообщает ТАСС.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу.