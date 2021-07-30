Консервативная «Родина» может существенно изменить «застой» в петербургском ЗакСе

Перед выборами в ЗакС Петербурга партии их кандидаты все активнее презентуют себя. И, если с отдельными представителями того или иного политического движения все более или менее понятно, то вот с идеологией, программой и позиционированием партий в целом ясности как-то не наблюдается.

В этом смысле выгодно отличается от остальных партия «Родина», для которой, есть мнение, Петербург в рамках нынешней избирательной кампании является одним из ключевых регионов. А потому и позиционирование «Родины» в целом можно проследить наиболее четко.

Партия на уровне заявлений и действий своих членов показывает, что взяла курс на патриотизм. То есть, про «Родину» можно сказать, что это про-государственная политическая сила, с усиленными консервативными и в чем-то даже патерналистскими программными тезисами.

При этом, на деятельность «Родины» довольно благосклонно смотрят в Кремле. О чем, к слову, говорят и сами партийные функционеры. К примеру, лидер «Родины» Алексей Журавлев на днях заявил: «В ряде регионов чиновники заявляют о том, что якобы у нас - партии «Родина» - неконструктивная позиция по отношению к государству. Они лукаво спрашивают: «Одобряет ли руководство страны вашу работу?» Специально для непонятливых поясняю: мы - патриоты, защитники земли русской и прав российского народа. И верховная власть, Кремль, нас безусловно поддерживает».

Вторит ему и лидер петербургского отделения партии, Андрей Петров. По его словам, ««Родина» является патриотическим крылом государства и привлекает к себе горожан, действующих во благо города и страны».

При этом, что для партии ценно, именно в таком ключе её воспринимают и в экспертном сообществе, а значит, и в электоральной среде. Например, политолог Олег Мазур, говоря о позиционировании «Родины», отметил: «Родина» – партия патриотов, которая поможет обновить законодательное собрание города и стать союзником Смольного в работе на благо Петербурга». Кстати, упоминание губернатора Петербурга здесь тоже не случайно. Есть мнение, что Александр Беглов благосклонен к «Родине» и её позиции. Поскольку работа нынешнего состава петербургского Законодательного Собрания вызывает все больше вопросов, в том числе и из разряда, «а думают и делают ли эти люди что-то для города вообще?».

Олег Мазур по этому поводу отмечает, что «партия выделяется среди остальных кандидатов в ЗакС своей активностью и очень сильными представителями. Буланова, Шугалей, Петров – эти люди не будут просто так сидеть на своих креслах. Для губернатора эта партия очень выгодна. Они патриоты, они провластные».

Подтверждает это и один из кандидатов от партии в Законодательное Собрание, Андрей Шпиленко. По его словам, «администрация города нас поддерживает, потому как понимает так же, как и горожане, мы можем многое дать городу — раз, принести новые идеи, инструменты и решения в городской парламент — два. Родина — партия патриотов, которая поможет обновить законодательное собрание города и стать союзником Смольного в работе на благо Петербурга».

Если же говорить о недовольстве петербуржцев работой нынешнего состава ЗакСа, то здесь можно вспомнить «легендарные» в плохом смысле этого слова «депутатские поправки», которые стали источником множества коррупционных скандалов и очень сильно ударили по репутации всех органов власти Петербурга. Особенно, по законодательной её ветви.

«Родина», стоит напомнить, стремится не только к отмене «депутатских поправок», но и вообще к тому, чтобы депутаты парламента работали на общественных началах, как в большинстве регионов страны, не получая зарплат и прочих социальных преференций.

В этом смысле весьма категорично, но максимально конкретно по поводу «Родины» и её перспектив высказался бизнесмен Евгений Пригожин. Он считает, что «в сегодняшней непростой ситуации из-за санкций и ковида, такие патриоты, как «родинцы», все более и более востребованы". Пригожин говорит: "Конечно, я не думаю, что все 54 представителя партии пройдут в ЗакС, ведь «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР вместе выставили более двухсот кандидатов. Но, надеюсь, что даже несколько активных патриотов неплохо взбудоражат лягушек в этом болоте. И это станет хорошим подспорьем в развитии Петербурга".

Говоря о работе ЗакСа нынешнего состава, бизнесмен отметил: «Некоторые депутаты, как я и говорил, вообще только и делают, что работают на свой карман. Я за то, чтобы этот орган законодательной власти помогал, а не мешал губернатору в развитии Петербурга, Многие эксперты ждут, что в результате предстоящих выборов губернатор сможет настроить ЗакС под себя, а значит, на благо города и горожан. Надеюсь, я в этом не ошибаюсь".

В общем-то все эти слова, как экспертов, так и партийных функционеров говорят о том, что парламенту Петербурга действительно нужно качественное обновление. И в этом смысле некая новая, про-государственная и патриотическая сила могла бы стать катализатором конструктивных изменений в городском парламенте. По крайней мере, «Родина» так себя позиционирует. И именно так воспринимается потенциальными избирателями. Ну, и, судя по всему, федеральными и региональными властями.

Теперь главный вопрос в том, насколько такая идеология и программа востребованы. Впрочем, ответ на него будет получен довольно скоро, уже 19 сентября.