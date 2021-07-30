30 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Строительная площадка &quot;Маяка&quot; возле дома по ул. Красноармейская,78а (2021) | Фото: Накануне.RU

Корпорация "Маяк" наняла юристов для "дружеского" диалога со СМИ. Журналисты готовят запрос в прокуратуру.

Корпорация "Маяк", ответственная за снос ПРОМЭКТа в Екатеринбурге, решила, судя по всему, организовать юридический "прессинг" местных СМИ, отражающих в своих публикациях деятельность компании. К процессу подошли более, чем серьезно. Глава корпорации Владимир Коньков, по его собственным словам, заключил сразу несколько договоров с юридическими фирмами, которые пристально и системно отслеживают комментарии "злобных информационных агентств" и направляют их на лингвистическую экспертизу, одновременно закидывая редакции требованиями "права на ответ". Понятно, что дальше для СМИ в перспективе судебные тяжбы, а далее, опять же, по словам самого бизнесмена, возможное лишение лицензии, за якобы "недостоверное отражение действительности".
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Претензии к Накануне.RU, а также, например, "Вечерним Ведомостям" у юристов "Маяка" появились после публикаций о возникновении трещин на территории двора дома на Красноармейской, которая прилегает к стройке на месте снесенного конструктивистского здания. Публикации содержали информацию от местных жителей, которые подозревали, что именно действия строителей привели к образованию трещин. Того же мнения придерживаются и представители УК ЖКХ "Октябрьского района", которые приезжали, чтобы лично убедиться в словах жильцов.

При этом представители "Маяка" не пришли на встречу с сотрудниками управляющей компании 16 июля, хотя, по словам начальника отдела благоустройства УК Елены Кузнецовой, обещали. Дозвониться и дописаться в тот день до компании тоже не вышло. Зато, спустя 10 дней, в электронном почтовом ящике редакции оказались обращения от юриста Андрея Еланцева, с требованиями разместить комментарии компании сразу в трех наших публикациях и упреками в утаивании позиции корпорации.

Отметим, что в тех публикациях, на которые обратил внимание юрист, комментарии корпорации и даже самого Конькова имелись (за исключением новости от 16.07). Как сообщил Накануне.RU сам Еланцев, суть претензий заключается именно в публикации мнения недовольных действиями "Маяка" граждан, которые СМИ якобы подают как истину в последней инстанции.

Юрист также упрекнул журналистов в том, что они не предоставляют в публикациях никаких доказательств "чистоты" действий корпорации (по всей видимости, комментарии представителей "Маяка" уже не в счет). При этом, сама корпорация почему-то до сего момента широкой общественности не предоставляет никаких документов, подтверждающих свою правоту и в том, что к разрушению дворовой территории близлежащего дома не имеет никакого касательства. Примерно также было и, когда "Маяк" объяснял возобновление сноса ПРОМЭКТа без публикации проекта работ.

"Я читаю ваши статьи, вы как-то со злобным уклоном в отношении корпорации пишите, - заявил Владимир Коньков в разговоре с Накануне.RU. – Мы сейчас наняли несколько юридических организаций, которые отслеживают комментарии, будем говорить, злобных информационных агентств. Когда будет замечена некорректность, вот эти моменты будут направлены в суд для определения, насколько ваши комментарии или другого СМИ вписываются в рамки лингвистики в плане описания ситуации. Видимо, и вы тоже в этом списке находитесь. Если вы нормально подаете, не искажаете эти факты, вопросов к вам не будет. А когда искажают факты и, более того, допускают какие-то свои заключения, не соответствующее нормативной лингвистике, то, соответственно, мы обращаемся в суд с тем, чтобы сначала административные меры, а потом лишение лицензии. Может, вы и не говорите, а печатаете с такой лексикой. Соответственно, если печатаете, то тоже попадаете под административные и с последующим лишением лицензии. Я вас информирую, потому что у нас определились относительно такие, как говорится, дружественные отношения и я по-дружески вам сказал. Если какие-то высказывания возникают, поосторожней, пожалуйста, печатайте, потому что вы тоже будете приобщаться к судебным тяжбам".

Он также добавил, что журналистам следует отвечать и за слова граждан, не соответствующие действительности. Об этом же заявил и юрист Еланцев, сказав, что СМИ не должны публиковать слова "сумасшедших", не проверяя информацию.

Тем временем, котлован ЖК "Архитектон" почти достиг границ забора, ограждающего территорию стройки от двора жилого дома. Жильцы высказывают опасения и подозревают, что из-за этого корпорация снова без согласования с жильцами и Управляющей компанией заберет часть их двора (утверждают, что в прошлый раз компания забрала 4м) .Но больше всего люди боятся вероятности возникновения пожара. На данный момент электрическую подстанцию во дворе и стройку отделяет около 3-4 м и, если случится оползень, как опасаются местные жители, может произойти короткое замыкание с непредсказуемыми последствиями, А, тем временем, единственный въезд для пожарной машины якобы также перекрыт забором "Маяка".

Проезд для пожарной машины у дома на ул. Красноармейской №78а(2021)|Фото: Елена ЛитвиноваПроезд для пожарной машины у дома на ул. Красноармейской №78а(2021)|Фото: Елена Литвинова

Но, вполне возможно, что в самое ближайшее время у жильцов домов, расположенных около стройки, не останется публичной площадки для отстаивания своей точки зрения.

Ведь, несмотря на то, что и Накануне.RU, и другие СМИ, отражая ситуацию вокруг сноса здания в самом центре города, публиковали и подробные объяснения "Маяка" в связи с информацией о продаже ПРОМЭКТа внутри семьи Конькова, и почему корпорация не может установить забор, чтобы жители соседнего дома не задыхались от строительной пыли и даже о том, откуда на самом деле могло возникнуть недовольство жильцов на Красноармейской, "дружба" между корпорацией и СМИ развалилась, как и здание ПРОМЭКТа.

А въедливые юристы, нанятые корпорацией не "за бесплатно", конечно, будут отрабатывать свой хлеб. Соответственно, перед журналистами уже маячит перспектива, которая в русском языке обозначена словосочетанием "затаскают по судам". А лингвистика в судебных историях, ну, очень часто близка к словесной эквилибристике, в которой юристы, безусловно, более опытны и изворотливы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации, лингвистическая экспертиза по публикациям нашего издания в самом разгаре. А пока лингвистическая работа в нанятых юридических конторах кипит, у читателей еще есть возможность прочесть наиболее резонансные новости по этой теме и лично проверить обоснованность обвинений со стороны компании.

PS. Буквально перед самой публикацией этого материала в редакцию пришла очередная партия требований "об опубликовании опровержений", которые сформулированы "Правовым центром Андрея Еланцева "Репутация". Осознавая, что юридический "прессинг" не только не будет прекращен, а, скорее всего, усилится в разы, редакция готовит запрос в прокуратуру региона.

Как только мы получим ответ от компетентных органов сразу его опубликуем.

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Теги: корпорация маяк, СМИ, лишение лицензии, претензии, здание промэкта,



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