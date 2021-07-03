Сборная Дании победила Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Дания одержала победу в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Датчане победили чехов со счетом 2:1.

Первый гол провел полузащитник сборной Дании Томас Дилейни, поразивший ворота чехов на 5-й минуте. Каспер Дольберг удвоил преимущество датчан на 42-й минуте. Чехи смогли отыграть один мяч после точного удара Патрика Шика на 49-й минуте, передает "Интерфакс".

Англия и Украина проведут матч сегодня, а полуфинал состоится 7 июля в Лондоне. Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".