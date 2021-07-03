В УГИБДД Москвы предложили обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамен на знание ПДД
В управлении ГИБДД по Москве считают, что курьеры, пользующиеся велосипедами, должны сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Нынешнее законодательство хоть и признает велосипедистов участниками дорожного движения, но не требует от них подобной аттестации. По словам главы столичного УГИБДД Александра Быкова, курьеры на велосипедах достаточно часто нарушают правила и попадают в аварии.
"Сейчас необходимо проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций принимать экзамены на знание правил дорожного движения у курьеров", - заявил Быков в эфире телеканала "Россия 24".