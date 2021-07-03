04 Июля 2021
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В УГИБДД Москвы предложили обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамен на знание ПДД

В управлении ГИБДД по Москве считают, что курьеры, пользующиеся велосипедами, должны сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Нынешнее законодательство хоть и признает велосипедистов участниками дорожного движения, но не требует от них подобной аттестации. По словам главы столичного УГИБДД Александра Быкова, курьеры на велосипедах достаточно часто нарушают правила и попадают в аварии.

"Сейчас необходимо проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций принимать экзамены на знание правил дорожного движения у курьеров", - заявил Быков в эфире телеканала "Россия 24".

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Теги: гибдд, пдд, курьер, велосипедист



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