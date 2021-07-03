В Москве ГИБДД закупила машины без спецокраски – для скрытого патрулирования

Московское управление ГИБДД закупила патрульные автомобили без спецокраски – для скрытого патрулирования.

"По тактике работы: они у нас работают совместно с патрульными автомобилями, которые имеют соответствующую цветографическую окраску. В процессе, когда идет движение транспортного потока, наши наряды, находясь в этих стандартных автомобилях, фиксируют нарушения ПДД, такие как пересечение сплошной линии разметки, выезд на полосу встречного движения, разговор по телефону без специального устройства либо непристегнутый ремень безопасности", - рассказал глава столичного УГИБДД Александр Быков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, нарушения фиксируются сотрудниками на "камуфлированных" машинах, а уж потом нарушителей останавливают инспекторы на автомобилях со спецокраской. "Тем самым мы показываем водителям, что их движение подконтрольно даже в тот момент, когда на участке нет ни камер фотовидеофиксации, ни патрульного автомобиля", - объяснил Быков.