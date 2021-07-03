03 Июля 2021
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Политика В России
Максим Шевченко (2020) | Фото: Накануне.RU

РПСС представила федеральный список на кандидатов в депутаты Госдумы

Российская партия свободы и справедливости (РПСС) провела предвыборный съезд и представила список из 11 кандидатов по федеральному списку (максимальное число участников федерального списка – 15).

РПСС на выборах в парламент возглавит журналист и политолог Максим Шевченко, также в тройке известный предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко и депутат Мосгордумы, экс-член КПРФ Елена Шувалова.

Также в списке депутат Хабаровской краевой думы Максим Кукушкин, IT-предприниматель Герман Клименко, журналист и продюсер Иван Засурский. При этом в списке нет председателя центрального комитета партии, медиатехнолога Константина Рыкова.

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Теги: рпсс, максим шевченко, выборы в госдуму



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