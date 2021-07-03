В Таджикистане объявлена обязательная вакцинация всего взрослого населения

Власти Таджикистана объявили об обязательной вакцинации всего взрослого населения страны.

"В Республике Таджикистан вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Лица, не вакцинированные против коронавируса, должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация граждан страны производится на бесплатной основе", - говорится в сообщении республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, которое цитирует агентство "Ховар".

Сейчас в Таджикистане можно привиться двумя вакцинами: выпускаемой по лицензии AstraZeneca индийской и китайской CoronaVac.