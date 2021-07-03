Завод "Урал" проиграл суд о защите деловой репутации – ответчиками были профсоюзный активист и блогер

Автозавод "Урал" проиграл суд по делу о защите деловой репутации, поданный к председателю независимого профсоюза завода Анатолию Банных и ведущему YouTube-канала "Вестник бури" Андрею Рудому.

Иск был связан с освещением акции протеста (пикета), на которую рабочие завода вышли в прошлом году.

Сначала юридическая служба "Урала" требовала взыскать с каждого из ответчиков по 100 тыс. руб. и опубликовать опровержение, но потом исковые требования снизились до 26 тыс. руб. – как полагает Рудой – для компенсации судебных расходов. В итоге суд встал на сторону ответчиков, хотя истец еще может в течение месяца подать апелляционную жалобу.

"К сожалению для "Урала", их юридическая служба не в курсе, что такое "эффект Стрейзанд" - когда попытка изъять информацию из публичного доступа приводит к еще большему ее распространению. Так вышло и в этом случае. Автозавод подал иск против Андрея Рудого и профсоюзника Анатолия Банных, через несколько месяцев (и несколько заседаний) внезапно выяснилось, что Андрей не имеет никакого отношения к опубликованному тексту – и иск расширили еще на одного члена редакции "Вестника бури", тем не менее, Андрея из числа ответчиков не вычеркнув. Впрочем, чем дальше – тем было яснее, что ничего у завода не получится. Сначала они требовали, чтобы "Вестник Бури" удалил заметку о пикете, чтобы мы выложили опровержение, и чтобы каждый из ответчиков заплатил им по 100 тысяч рублей компенсации. Но через какое-то время, когда стало понятно, что вряд ли что выгорит, они резко снизили сумму компенсации до 26 тысяч рублей со всех ответчиков – чтобы покрыть, хотя бы, свои собственные судебные издержки (в том числе, 20 тысяч рублей – за "сумму оплаты протокола осмотра сайта" нотариусом).

И вот, 2 июля прошло очередное заседание. И вы можете нас поздравить – мы выиграли суд у автозавода "Урал"! Конечно, в течение месяца они еще могут подать апелляцию, впрочем, для "деловой репутации" завода, пожалуй, было бы лучше, если бы они этого не делали. Хотя скорее всего подадут, конечно: ведь нужно юридической службе хоть как-то оправдывать своё существование перед начальством", - пишет "Вестник бури" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).