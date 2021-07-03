03 Июля 2021
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Общество Москва
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Надеюсь, на следующей неделе количество вакцинированных москвичей достигнет 3 миллионов - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что на следующей неделе число вакцинированных хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса в столице достигнет 3 млн.

"Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил. Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек", - сообщил Собянин в своем блоге.

Он добавил, что в дальнейшем планируется нарастить число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников: "Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тыс. человек в сутки".

"Надеюсь что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов. Это значит - мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан, и обеспечению нормальной работы экономики", – заключил Собянин.

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Теги: сергей собянин, вакцинация, иностранные работники, прививочные пункты



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