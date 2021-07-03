03 Июля 2021
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Экономика Москва
Ресторан &quot;Субботица&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Собянин пообещал "призы" и бонусы ресторанам, соблюдающим требования властей

Глава Москвы Сергей Собянин сообщил о поощрениях для столичных ресторанов и кафе, которые соблюдают требования властей: вакцинируют сотрудников и не пускают людей без QR-кодов.

"Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн руб.", - сообщил мэр в своем блоге.

Также рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

А еще Собянин сообщил о нововведении: в ближайшие дни начнется рассылка sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. В дальнейшем будет внедрена технология рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации.

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Теги: сергей собянин, предприниматели, вакцинация, поощрения



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