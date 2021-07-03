03 Июля 2021
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Дакар, ралли, багги (2019) | Фото: vk.com/russiansnag

Монгольский этап ралли "Шелковый путь" отменили после слов Проценко о бубонной чуме в этой стране

Монгольский этап ралли-рейда "Шелковый путь" отменен, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

"В связи со сложной эпидемической ситуацией после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли. По предложению Дениса Проценко (главврача московской больницы №40 – прим. ред.) в качестве жеста доброй воли дирекцией мероприятия будут переданы монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по COVID-19 на территории Монголии", - цитирует РИА Новости Чернышенко.

Ранее Проценко, который руководил штабом по контролю за соблюдением антиковидных правил на ралли, потребовал остановить гонку в Монголии из-за вспышки в этой стране бубонной чумы и высокого уровня заболеваемости COVID-19.

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Теги: ралли, шелковый путь, денис проценко, бубонная чума, монголия



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