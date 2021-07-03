В Самаре найдена мертвой известный адвокат Екатерина Пузикова

В Самаре мертвой найдена известный местный адвокат Екатерина Пузикова. По данным Telegram-канала "112", тело девушки с ножевыми ранениями нашел утром в ее квартире отец.

Имя Пузиковой связано с делом об отравлении ее супруга-банкира Дмитрия Пузикова в 2012 году. Известно, что бизнесмен скончался от отравления на частной вечеринке. Вдова была подозреваемой по этому делу, но в итоге адвокатам удалось доказать ее непричастность, суд Пузикову оправдал.

СМИ сообщают, что возможным убийцей Пузиковой мог быть ее приятель (по другим сведениям – сожитель) Алексей Рясков, президент Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области. Незадолго до смерти Пузиковой он записал видеообращение в Instagram, в котором заявил, что вместе с родителями Екатерины в 2017 году дал суду взятку в 15 млн руб., после чего Пузикову оправдали.