Явлинский не будет баллотироваться от "Яблока" в депутаты Госдумы

Один из создателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский впервые не станет возглавлять федеральный список объединения на выборах в Госдуму. Он вообще не будет баллотироваться, но при этом намерен принять активное участие в избирательной кампании. Об этом стало известно на сегодняшнем предвыборном съезде "Яблока", где были представлены предварительные списки кандидатов на сентябрьские выборы.