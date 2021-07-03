Явлинский не будет баллотироваться от "Яблока" в депутаты Госдумы
Один из создателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский впервые не станет возглавлять федеральный список объединения на выборах в Госдуму. Он вообще не будет баллотироваться, но при этом намерен принять активное участие в избирательной кампании. Об этом стало известно на сегодняшнем предвыборном съезде "Яблока", где были представлены предварительные списки кандидатов на сентябрьские выборы.
Также Явлинский объявил, что федеральная часть списка "Яблока" будет состоять из одного человека – председателя партии Николая Рыбакова (сейчас закон позволяет включить в федеральную часть списка партии до 15 человек – прим. ред.).