Глава села на Ставрополье умер после вакцинации

Глава села Казгулак Туркменского округа Ставропольского края Юрий Медведев умер через 9 дней после вакцинации. Это произошло еще 17 апреля, но стало известно только на днях.

За девять дней до смерти он сделал прививку от коронавируса. Однако причиной смерти указан внезапный разрыв аорты. Об этом сказал глава Туркменского района Геннадий Ефимов, который призвал не спекулировать на теме вакцинации. Он заявил, что никакой связи с прививкой нет.

"Есть официальное врачебное заключение", - написал Ефимов в Instagram.

В комментариях пишут, что как могли прививать человека с аневризмой аорты. Также резонно упоминают о том, что он сам расписался в "добровольности".

Эпидемиолог НИУ ВШЭ Василий Власов отмечает, что в мире принято рассматривать все нежелательные эффекты, связанные во времени с применением препарата, как возможный побочный эффект препарата.