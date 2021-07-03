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Политика В России
(2017) | Фото:

Путин утвердил обновленную стратегию нацбезопасности России

Владимир Путин подписал в субботу указ об утверждении обновленной стратегии национальной безопасности России. Документ не обновлялся с 2015 года.

В нем перечислены национальные интересы страны и стратегические приоритеты, в том числе защита от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственной и общественной безопасности, сохранение территориальной целостности, переход на новый уровень экономического развития и так далее.

"Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны", - цитирует документ РБК.

Также в стратегии отмечается, что "Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлению".

Нашлось в стратегии и место вакцинам: "Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности РФ".

В числе стратегических партнеров называются КНР и Индия, в числе угроз - групповой Запад. Так, в стратегии говорится, что отработка НАТО возможности применения ядерного оружия усиливает военные угрозы в отношении России. Говорится и о "деструктивных силах в РФ и за рубежом", которые "пытаются использовать объективные трудности для расшатывания обстановки в России". 

Еще одним инструментом для создания экономической безопасности обозначено "сокращение использования доллара во внешнеэкономической деятельности". 

Также говорится, что "информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета". 

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Теги: стратегия национальной безопасности, обновление, владимир путин



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