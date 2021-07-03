В Союзе виноградарей и виноделов обвинили Moet Hennessy в шантаже: "В России игристое вино не хуже"

В российском Союзе виноградарей и виноделов прокомментировали решение компании Moet Hennessy о приостановке поставки игристых вин в Россию. Производители французских вин не хотят проходить повторную сертификацию в России и опасаются, что им запретят называть их напитки шампанским, хотя они произведены именно в регионе Шампань.

Напомним, такие опасения компания высказала в связи с вступлением в России в силу поправок, которые разрешают использовать название "шампанское" только в отношении отечественных вин. Остальные должны называться игристым вином.

"Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату", - цитирует РИА Новости президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича.