На Тамбовщине задержаны трое напавших на мужчину, записавшего видеообращение к Путину

В Тамбовской области задержаны трое мужчин, напавшие на местного жителя, записавшего видеообращение к президенту России в рамках "Прямой линии". Мужчина жаловался на проблемы с мусорными свалками.

На жителя села Березовка напали 1 июля. Злоумышленников было трое, они подстерегали жертву у его дома, нанесли три ножевых ранения и скрылись, мужчину госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по ч. 2. ст. 213 УК РФ "Хулиганство", передает "МВД Медиа".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое жителей Тамбовской области, которые дали признательные показания в совершении преступления. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.