Ямал вводит ограничения на плановую госпитализацию для непривитых пациентов

В Ямало-Ненецком автономном округе с 5 июля планово госпитализировать в стационарные отделения будут только пациентов с сертификатом о прививке от коронавируса. Также могут быть госпитализированы граждане, переболевние COVID-19 в последние шесть месяцев, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Есть и другие категории граждан, которые будут госпитализироваться без сертификатов: это беременные, ВИЧ-инфицированные, пациенты с онкологическими ревматологическими, гематологическими заболеваниями и туберкулезом. В плановом порядке осуществляется оказание паллиативной помощи и проведение гемодиализа.

Также без ограничений будет оказываться экстренная помощь.

"Просим ямальцев с пониманием отнестись к вводимым ограничениям. Данные меры позволят предотвратить распространение болезни. Как только ситуация позволит - медпомощь будет оказываться без ограничений", - прокомментировал директор окружного департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

В правительстве региона добавили, что "аналогичные меры были предприняты осенью прошлого года, в период усложнения ситуации с распространением COVID-19, это не нанесло серьезных последствий в оказании плановой помощи, напротив - помогло стабилизировать ситуацию".

Напомним, первым регионом, который ввел плановую госпитализацию только привитых граждан, стала Москва.