03 Июля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
поликлиника, благотворительность ,угмк, коридор, больница, двери (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Ямал вводит ограничения на плановую госпитализацию для непривитых пациентов

В Ямало-Ненецком автономном округе с 5 июля планово госпитализировать в стационарные отделения будут только пациентов с сертификатом о прививке от коронавируса. Также могут быть госпитализированы граждане, переболевние COVID-19 в последние шесть месяцев, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Есть и другие категории граждан, которые будут госпитализироваться без сертификатов: это беременные, ВИЧ-инфицированные, пациенты с онкологическими ревматологическими, гематологическими заболеваниями и туберкулезом. В плановом порядке осуществляется оказание паллиативной помощи и проведение гемодиализа.

Также без ограничений будет оказываться экстренная помощь.

"Просим ямальцев с пониманием отнестись к вводимым ограничениям. Данные меры позволят предотвратить распространение болезни. Как только ситуация позволит - медпомощь будет оказываться без ограничений", - прокомментировал директор окружного департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

В правительстве региона добавили, что "аналогичные меры были предприняты осенью прошлого года, в период усложнения ситуации с распространением COVID-19,  это не нанесло серьезных последствий в оказании плановой помощи, напротив - помогло стабилизировать ситуацию".

Напомним, первым регионом, который ввел плановую госпитализацию только привитых граждан, стала Москва.

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Теги: плановая госпитализация, вакцинация от коронавируса, ямал



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