С подъемника в Приэльбрусье сорвался автомобиль, погибла женщина

Стали известны подробности ЧП на грузовом подъемнике в ущелье Адыр-Суу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. По данным республиканского управления МЧС, с подъемного механизма для машин сорвался в обрыв автомобиль Renault. В этот момент в машине находилась 48-летняя жительница Ставрополья, она погибла на месте.

"На место происшествия работают спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России с в количестве 10 человек и 3 единицы техники, а также пожарно-спасательная часть №26 в количестве 7 человек и 1 единица техники. Причины и обстоятельства происшествия уточняются", - сообщили в МЧС.