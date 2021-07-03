03 Июля 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Автомобиль упал с подъемника в Приэльбрусье. (2021) | Фото: instagram.com/mchskbr / пресс-службе ГУ МЧС РФ по КБР

С подъемника в Приэльбрусье сорвался автомобиль, погибла женщина

Стали известны подробности ЧП на грузовом подъемнике в ущелье Адыр-Суу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. По данным республиканского управления МЧС, с подъемного механизма для машин сорвался в обрыв автомобиль Renault. В этот момент в машине находилась 48-летняя жительница Ставрополья, она погибла на месте.

"На место происшествия работают спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России с в количестве 10 человек и 3 единицы техники, а также пожарно-спасательная часть №26 в количестве 7 человек и 1 единица техники. Причины и обстоятельства происшествия уточняются", - сообщили в МЧС.

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Теги: подъемник, фуникулер, авария, приэльбрусье, адыр-суу



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