03 Июля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Николай Бабин (2021) | Фото: пресс-служба Тюменской областной думы

Депутат Тюменской облдумы Николай Бабин скончался от коронавируса

От коронавируса скончался депутат Тюменской областной думы Николай Бабин. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщил его коллега Александр Ширыкалов. "Ушел Бабин. Николай Андреевич Бабин. Ямальская легенда, озорной, открытый, веселый и позитивный человек. Скорблю! Не хочется верить! Кажется, еще вчера видел его заряжающую улыбку!" – написал Ширыкалов.

Бабину было 76 лет.

Он родился в селе Аромашево Тюменской области, высшее образование получил в Тюмени, с 70-х годов прошлого века работал на Ямале: был директором совхозов, с середины 90-х избирался в заксобрание Ямала, работал в счетной палате округа, был заместителем губернатора региона. С 2014 года избирался в Тюменскую областную думу от "Единой России".

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Теги: николай бабин, биография, коронавирус, депутат, тюменская областная дума



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