Верховный суд РФ определит, где будет рассматриваться дело экс-схиигумена Сергия

Защита экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщил о поступлении дела своего подзащитного в Верховный суд РФ – для определения территориальной подсудности. Вариантов, где будет рассматриваться дело, - два: Москва или Верхняя Пышма.

Также Telegram-канал "Защита Отца Сергия" сообщил, что большая часть оцепления у въезда в Среднеуральский женский монастырь снята.

"Он остается под охраной, но уже без дополнительных единиц спецтехники. Доступ на территорию закрыт. Архитектурный ансамбль на въезде дополнен новыми строениями", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Романову вменяется три статьи УК РФ: статьях 110.1 (Склонение к совершению самоубийства), 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (Самоуправство)

Сейчас Сергий находится под арестом в Москве. Он был задержан в декабре 2020 года в ходе спецоперации в Среднеуральском женском монастыре, который находился под его контролем. Расследование дела было завершено в мае этого года.