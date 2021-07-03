Впервые за всю пандемию в России за сутки от коронавируса умерло 697 человек

Россия продолжает бить печальные рекорды по коронавирусу. Так, впервые с начала пандемии в стране зафиксирована суточная смертность от COVID-19 в 697 человек.

Также сегодня зафиксирована рекордная с 16 января суточная заболеваемость – 24 439 новых случаев. Только 12,8% из них не имели клинических проявлений болезни, сообщили в федеральном оперштабе.

Наибольшая заболеваемость по-прежнему фиксируется в Москве (7446), Подмосковье (2596) и Санкт-Петербурге (1733). Также в числе лидеров по заболеваемости Нижегородская, Воронежская, Брянская и Иркутская области, Крым, Забайкальский край, Бурятия.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 585 799 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 262 летальных исхода, выздоровели 5 053 417 человек.