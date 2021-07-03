03 Июля 2021
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вилла Дмитрия Киселева в Коктебеле (2018) | Фото: Archilovers

Правительство России не поддержало законопроект о налоге на роскошь

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект "Справедливой России", предусматривающий введение налога на роскошь. В правительстве считают, что это может привести к двойному налогообложению. "Имущество, которое указано в законопроекте, уже является объектом налогообложения другими налогами, которые предусматривают повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости", - говорится в проекте отзыва. Например, с 1 января 2014 года повышающие коэффициенты применяются при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей дороже 3 млн руб.", - цитирует ТАСС отзыв комиссии.

В законопроекте предлагается с 2022 года повысить налог для владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн руб., автомобилей - от 8 млн руб., самолетов, вертолетов, яхт, катеров - от 15 млн руб. Налоговые ставки варьируются и зависят от стоимости объекта. На недвижимость они составляют от 0,3% до 3%, автомобили - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.

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Теги: налог на роскошь, правительство, двойное налогообложение



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