Правительство России не поддержало законопроект о налоге на роскошь

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект "Справедливой России", предусматривающий введение налога на роскошь. В правительстве считают, что это может привести к двойному налогообложению. "Имущество, которое указано в законопроекте, уже является объектом налогообложения другими налогами, которые предусматривают повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости", - говорится в проекте отзыва. Например, с 1 января 2014 года повышающие коэффициенты применяются при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей дороже 3 млн руб.", - цитирует ТАСС отзыв комиссии.

В законопроекте предлагается с 2022 года повысить налог для владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн руб., автомобилей - от 8 млн руб., самолетов, вертолетов, яхт, катеров - от 15 млн руб. Налоговые ставки варьируются и зависят от стоимости объекта. На недвижимость они составляют от 0,3% до 3%, автомобили - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.