В Мексиканском заливе произошел подводный пожар на газопроводе
Подводный пожар произошел на газопроводе, проложенном по дну Мексиканского залива. Ветка газопровода принадлежит мексиканской государственной нефтяной компании Pemex.
Кадры пожара, снятые в непосредственной близости от места возгорания, пугают и завораживают: источник газа находился на глубине около 70 метров, но основное горение происходило на поверхности воды.
В 150 метрах от очага пожара находится буровая платформа. По данным Pemex, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас пожар локализован, на обуздание огня потребовалось около пяти часов. Для тушения использовалась морская вода, а также азот.
🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021
Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo