В Мексиканском заливе произошел подводный пожар на газопроводе

Подводный пожар произошел на газопроводе, проложенном по дну Мексиканского залива. Ветка газопровода принадлежит мексиканской государственной нефтяной компании Pemex.

Кадры пожара, снятые в непосредственной близости от места возгорания, пугают и завораживают: источник газа находился на глубине около 70 метров, но основное горение происходило на поверхности воды.

В 150 метрах от очага пожара находится буровая платформа. По данным Pemex, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас пожар локализован, на обуздание огня потребовалось около пяти часов. Для тушения использовалась морская вода, а также азот.