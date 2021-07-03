Россия запретила ввоз с Украины сахара, макарон, ячменя и еще нескольких продуктов

Российское правительство расширило список санкционных продуктов, которые нельзя будет вводить в нашу страну с территории Украины.

Под запрет попали сахар, макароны, мороженое, майонез, сладкие воды, ячмень, пальмовое масло, готовые супы и бульоны, мюсли, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков.

Взаимные санкционные списки у России и Украины уже существуют не один год. Так, Украина дополнила свой список в конце марта этого года такими товарами как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, газетная бумага, картон, туалетная бумага, салфетки, упаковка из целлюлозы, проволока из легированных сталей, инструменты для бурения и запчасти к ним, железнодорожные оси и колеса.