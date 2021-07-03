03 Июля 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото

Путин подписал закон, запрещающий французам называть свое игристое вино шампанским

Буквально накануне Владимир Путин подписал закон (точнее, поправки в закон "О регулировании алкогольной продукции"), который предписывает называть шампанским только игристые вина, произведенные в России. Ранее, в самом конце весенней сессии странные поправки одобрили Госдума и, соответственно, Совет Федерации.

В компании Moet Hennessy (вина Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) решили приостановить поставки в Россию и направили в связи с этим письмо партнерам-дистрибьюторам из РФ. В нем говорится, что поправки потребуют от производителя элитных игристых вин провести повторную сертификацию в России и отказаться от использования названия "шампанское" для напитков, произведенных в провинции Шампань. С этим в Moet Hennessy смириться не могут, поэтому поставки приостанавливают, передает РБК.

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Теги: шампанское, Moet Hennessy, игристое вино



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