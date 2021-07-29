Христо Грозев пытается отвлечь внимание от своего провала

Анонсированное Bellingcat расследование об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии летом прошлого года так и не увидело свет. Про съемки документального фильма, который с подачи Bellingcat получил название «Вагнергейт», стало известно еще в декабре. Изначально премьера была назначена на март, но релиз неоднократно переносился - дата выхода менялась четыре раза. Да и детали сюжета до сих пор остаются загадкой - «независимые расследователи» так и не рассказали, чем они занимались на Украине во время съемок. Известно только, что в марте 2021 года они встречались там с политиками, заинтересованными в устранении с политической арены Владимира Зеленского.

Несколько дней назад Христо Грозев объявил, что фильм все же увидит свет в годовщину событий в Белоруссии – 29 июля. Слух о скором выходе расследования наделал на Украине много шума: уже к 26 июля Владимир Зеленский зачистил силовиков, которые принимали участие в организации операции по поимке «вагнеровцев». Однако вчера ключевой расследователь заявил, что обещанный шедевр, который Bellingcat даже собирались номинировать на Оскар, мы пока не увидим. Вероятно, Грозев так и не дождался отмашки сверху – британские покровители по ряду причин могли отложить выход кинокартины.

Сорванные сроки могли сильно сказаться на репутации «независимых расследователей». И вот сегодня, в предполагаемую дату релиза, Грозев cообщает в своем Twitter, что украинские правоохранители нашли нового свидетеля по делу об убийстве в 2019 году боевика Зелимхана Хангошвили, в котором прокуратура Германии обвиняет Россию.

Причем нашелся он не где-нибудь, а на Украине. Вот так сюрприз. Местные СМИ уже пишут, что это родственник обвиняемого в убийстве гражданина России Вадима Красикова, проживающий в Харькове. Но никаких подтверждений в западном сегменте нет.

Неизвестно, существует ли он в действительности и будет ли выступать в суде. Может, это просто очередная попытка сместить фокус внимания со скандала вокруг не вышедшего фильма на причастность российских спецслужб к убийству Хангошвили?