29 Июля 2021
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Происшествия В России
МКС, Сигнус (2018) | Фото: vk.com/prokopyev_iss

Станция МКС изменила свое положение из-за внезапного включения двигателей нового модуля

На МКС произошло незапланированное включение двигателей нового модуля "Наука", передает российский космонавт Олег Новицкий, разговор с которым транслирует НАСА.

"Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это", — рассказал космонавт.

Согласно заявлению хьюстонского Центра управления полетами, станция изменила свое положение в пространстве, из-за чего на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", который пристыкован к модулю "Поиск".

В пресс-службе Роскосмоса заявили, что причиной инцидента стали работы с остатками топлива, идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". На данный момент двигатели уже удалось отключить и вернуть контроль над ситуацией. Опасности для экипажа произошедшее не представляет.

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Теги: МКС, новый модуль, двигатели, Роскосмос



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