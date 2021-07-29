Россиянам, вернувшимся домой из-за рубежа, продлили срок сдачи ПЦР-тестов

По прибытию обратно в Россию из-за рубежа, граждане обязаны сдать тест на COVID-19 и в течение четырех дней загрузить их на сайт Госуслуг. Об этом сообщается в постановлении главного государственного врача РФ, опубликованном официальном портале правовой информации. Речь идет о россиянах, которые ранее не проходили вакцинацию и не болели коронавирусом.

До получения результатов ПЦР-теста необходимо соблюдать режим самоизоляции. При этом, если в течении года гражданин ставил прививку от коронавирусной инфекции, или в ближайшие полгода болел COVID-19, данные сведения необходимо загрузить на сайт Госуслуг вместо сдачи теста также в течении четырех дней.