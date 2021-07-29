Курганский депутат, издевавшийся над раненым волком во время "охоты", сложил свои полномочия

Бывший "единоросс", депутат думы Курганской области Денис Хахалов написал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, что из партии "Единая Россия" Хахалов был исключен после публикации видео с демонстрацией живодерства. На нем участники "охоты", на которой был и сам депутат, переезжали снегоходом еще живого волка и засовывали ему дуло ружья в пасть.

"Не берусь оценивать виновность или невиновность участников этой охоты – этим сейчас занимаются правоохранительные органы. Но вместе с тем понимаю, что при таком серьезном резонансе заниматься законодательной работой в областной думе Хахалов уже не сможет", - заявил председатель облдумы Дмитрий Фролов.

Заявление Хахалова рассмотрят на внеочередном заседании областной думы в ближайшее время.